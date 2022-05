Schuler für Spitzenspiel des 1. FC Magdeburg gegen Saarbrücken fraglich

Sein Einsatz am Sonnabend gegen den 1. FC Saarbrücken ist noch fraglich: Luca Schuler (am Ball). Der Angreifer fehlte schon in Duisburg und brach das Abschlusstraining des 1. FC Magdeburg vorzeitig ab.

Magdeburg - Die englische Woche in der 3. Liga war intensiv. Intensiv und konzentriert spulte auch Alexander Bittroff am Freitag beim Training seine Meter ab. Selbst der starke Gegenwind hielt ihn bei seinen Läufen am Fuße der MDCC-Arena nicht auf. Der Abwehrmann der Magdeburger befindet sich noch im Aufbautraining. Somit ist er für das Spiel des Spitzenreiters noch nicht bereit. Startklar sind dafür die meisten anderen FCM-Akteure, wenn es am Samstagabend zu Hause gegen den Tabellenzweiten 1. FC Saarbrücken (17.55 Uhr/ARD und MagentaSport) geht.