Silas Gnaka bringt Schwung auf der linken Seite des FCM

Silas Gnaka ist begeistert von der Spielidee des 1. FC Magdeburg. In dieser findet sich der 23-Jährige wieder und sorgt mit Fleiß für Bewegung auf der linken Abwehrseite.

Freudestrahlend im Trainingslager im niedersächsischen Wesendorf: Silas Gnaka, der sich beim 1. FC Magdeburg bestens eingelebt hat und mit dem Team in der 2. Bundesliga durchstarten will.

Wesendorf - Die erste Einheit auf dem Platz hatte es in sich. Deshalb setzte sich Silas Gnaka gestern auf den Rasen, nahm einen ordentlichen Schluck aus der Flasche und dehnte sich ausgiebig. Der Neuzugang des 1. FC Magdeburg ist mit vollem Eifer im Trainingslager in Wesendorf am Rande der Lüneburger Heide dabei.