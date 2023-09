Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Jamie Lawrence veröffentlichte jüngst einen vielsagenden Beitrag auf Instagram. So postete der Innenverteidiger des 1. FC Magdeburg ein Foto von sich in Vereinskleidung und hinterlegte das englischsprachige Lied „2 Mins of Pain“ (2 Minuten des Schmerzes). In dem Song des Rappers Sleepy Hallow geht es unter anderem um Schwierigkeiten im Leben. Jedoch schwingt viel Selbstvertrauen mit. So lässt sich eine Parallele zum Spieler des Zweitligisten ziehen.