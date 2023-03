Zeit zum Durchatmen: Der 1. FC Magdeburg befindet sich aktuell in der Länderspielpause. Die Volksstimme schildert, wie es beim Club, den eine Erkältungs-Welle erwischte, in den kommenden Tagen weitergeht.

Hat es aufgrund von Ausfällen in dieser Saison nicht immer einfach: FCM-Trainer Christian Titz (r.). Das Team des 51-Jährigen trifft nach der Länderspielpause am 2. April auf Hansa Rostock.

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg verabschiedet sich während der kommenden Tage in eine kurze Trainingspause bis Montag. Das nächste Punktspiel in der 2. Bundesliga steigt am 2. April in der heimischen MDCC-Arena gegen den FC Hansa Rostock (13.30 Uhr/Sky) weiter. Bis dahin hofft Cheftrainer Christian Titz nach der Länderspielpause auf mehrere Rückkehrer im Kader.