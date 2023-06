So ist die Lage beim FCM derzeit im Tor

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Trainingskiebitze erspähten bei der Einheit des 1. FC Magdeburg am Freitag ein neues Gesicht. Denn ein für viele unbekannter Torwart stand zwischen den Pfosten. So stellte sich die Frage: Trainiert dieser etwa zur Probe mit? Dem war nicht so. Stattdessen handelte es sich bei dem Keeper um FCM-Nachwuchsmann Felix Güldner. Bislang spielte er für die B-Jugend des Clubs, zur neuen Saison geht es für ihn hoch zur A-Jugend.