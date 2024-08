So ist die Personallage des FCM im Vorfeld der Partie am Montag

Magdeburg - Beim Training des 1. FC Magdeburg standen am Sonntag Hereingaben auf dem Programm. Auch Tatsuya Ito und Tobias Müller fungierten dabei als Flankengeber beziehungsweise Verwerter. Die beiden Spieler sind also rechtzeitig vor dem DFB-Pokalspiel bei Kickers Offenbach an diesem Montag (18 Uhr/Sky) fit. Überhaupt stellt sich die Personallage beim Zweitligisten wie erhofft dar. Bedeutet: Auf der Ausfallliste stehen ausschließlich die bekannten Verletzten – also Baris Atik (Muskelverletzung), Herbert Bockhorn (Kreuzbandriss) und Robert Leipertz (Adduktorenprobleme).