An Daniel Heber führt beim 1. FC Magdeburg kein Weg vorbei. Darüber hinaus herrscht in der Innenverteidigung großer Konkurrenzkampf.

So läuft der Konkurrenzkampf beim FCM in der Abwehr

Magdeburg - Beim Training des 1. FC Magdeburg ging am Mittwoch der französische Defensivakteur Jean Hugonet beherzt ins Duell mit Jonah Fabisch und übernahm somit den Ball. Überhaupt lobt ihn Trainer Christian Titz für seine „kompromisslose Zweikampfführung“. Darüber hinaus fällt der 23-Jährige als ballsicher auf. Beim 1:1-Remis im Zweitliga-Auftaktspiel in Wiesbaden hatte der 1,86-Meter-Mann noch gesperrt gefehlt aufgrund einer Roten Karte in der letzten Begegnung für seinen alten Verein Austria Lustenau. Doch nun an diesem Sonntag daheim gegen Eintracht Braunschweig (13.30 Uhr/Sky) steht er Titz zur Verfügung – und kommt für einen Startelfeinsatz infrage.