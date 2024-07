Bei den zwei internationalen Tests an diesem Wochenende stellt der 1. FC Magdeburg zwei Mannschaften. Die eine soll in Norwich antreten, die andere gegen Genua.

Magdeburg - Das anstehende Wochenende wird für den 1. FC Magdeburg außergewöhnlich. Die Zahl 17,5 unterstreicht dies. So viele Stunden liegen nämlich gerade einmal zwischen dem Abpfiff der Partie bei Norwich City an diesem Freitag (Anstoß: 19.45 Uhr deutscher Zeit) und dem Anpfiff des Heimspiels gegen Sampdoria Genua am Sonnabend (15 Uhr). Die Volksstimme geht im Folgenden auf die Besonderheiten des Wochenendes ein. Dabei werden auch die Fragen thematisiert, warum der Zweitligist sich für zwei Testspiele innerhalb so kurzer Zeit entschied und wie der Club die Tage kadermäßig plant.