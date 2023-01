In der Hinrunde fehlte dem 1. FC Magdeburg ein Torjäger. Luc Castaignos könnte dieser sein. Fraglich ist das jedoch wegen der Fitness des Stürmers.

So schlägt sich der Probespieler vom 1. FC Magdeburg, Luc Castaignos, bei den "Größten der Welt" im Trainingslager in Side.

Side - Als die Akteure des 1. FC Magdeburg nach einer Unterbrechung des Trainings in Side auf den Rasen zurückkehrten, tauschten sich Probespieler Luc Castaignos und Verteidiger Cristiano Piccini aus. Dann lachten sie und schlenderten Arm in Arm ein paar Meter über den Rasen. Beide kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit bei Sporting Lissabon von 2017 bis 2018. Auch insgesamt scheint es so, als hätte sich der Niederländer nach vier Tagen bei Blau-Weiß bereits bestens eingefügt.