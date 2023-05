Im Saisonendspurt läuft Torhüter Tim Boss für den 1. FC Magdeburg auf. Vor den letzten beiden Partien in dieser Zweitliga-Serie verfolgt er ein persönliches Ziel.

So spricht FCM-Keeper Boss über seinen Einsatz und seine Rolle als Nummer zwei

Wird wohl auch in Darmstadt das Tor des 1. FC Magdeburg hüten: Tim Boss.

Magdeburg - Am vergangenen Freitag beim 2:2 gegen Nürnberg zum zweiten Mal in dieser Saison zu spielen, hatte FCM-Keeper Tim Boss „riesig gefreut“. Keine Freude empfindet die Nummer zwei des 1. FC Magdeburg jedoch mit Blick auf die sonstige Reservistenrolle. Und das sprach er nach der Zweitliga-Partie gegen Nürnberg auch ehrlich an. „Es gibt sicherlich Spieler, die damit gut klarkommen beziehungsweise nicht den Anspruch haben, zu spielen“, sagte der 29-Jährige und ergänzte: „Ich gehöre nicht dazu.“