In der Hinserie kam Malcolm Cacutalua vom 1. FC Magdeburg auch verletzungsbedingt nur zu vier Einsätzen in der Liga. Nun möchte er sich den Fokus spielen. Beim 4:1 im Test gegen Kecskeméti TE stieg er hoch und traf mit dem Kopf zum 3:0.

Side - 118 Partien in der 2. Bundesliga absolvierte er bislang. Damit zählt Malcolm Cacutalua zu den erfahrensten Akteuren des 1. FC Magdeburg. Der 28-Jährige war in seiner Laufbahn also bereits bei vielen Trainingslagern dabei. Die Volksstimme hat sich deshalb mit dem 1,88 Meter großen Verteidiger allgemein über diese Vorbereitungsfahrten unterhalten. Dabei erzählte er auch einiges über das aktuelle Trainingslager.