Magdeburg - Am Wochenende steht das einzige Ostduell für den 1. FC Magdeburg in dieser Zweitligasaison an, wenn der FCM beim FC Hansa Rostock an der Ostsee gastiert. Auffällig ist bei der Mannschaft des Ex-FCM-Trainers Jens Härtel, dass sie selten auf eine feste Stammformation zurückgreifen, sondern in Abhängigkeit des kommenden Gegners taktisch in der Grundordnung variieren und somit relativ schwer ausrechenbar sind.