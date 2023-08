29546 Zuschauer sahen in der 2. Bundesliga im Millerntor-Stadion am Sonntag ein 0:0 zwischen dem 1. FC Magdeburg und den Gastgebern des FC St. Pauli.

Die Hamburger waren überlegen, hatten viele Chancen. Doch sie brachten den Ball einfach nicht im Tor unter. Den Zähler nimmt Blau-Weiß, das vorne zu harmlos war und sich kaum Chancen erspielte, dagegen sehr gerne mit nach Magdeburg.

FCM-Trainer Christian Titz wechselte im Vergleich zum 4:2-Sieg bei Holstein Kiel personell einmal. Jason Ceka, der in dieser Saison bislang immer in der Startelf stand, saß erstmals auf der Bank. Den 23-Jährigen ersetzte Tatsuya Ito - allerdings nicht auf Rechtsaußen, sondern auf Linksaußen.

Auf die andere Seite rückte Baris Atik. Der Vizekapitän des FCM und Co. mussten sich allerdings in der Anfangsphase gedulden. Denn für die Magdeburger sprang keine Chance heraus. Dagegen kamen die Gastgeber vermehrt in die gefährlichen Räume.

FCM ohne Schuss aufs Tor in Halbzeit eins

Im Strafraum scheiterte Elias Saad mit einem satten Schuss an Dominik Reimann (6.). Der Torwart war nur eine Minute später erneut gefordert. Diesmal gegen Andreas Albers - auch hier blieb Reimann der Sieger (7.). Unterlegen waren die Magdeburger in diesem Spielabschnitt dagegen im Mittelfeld.

In dieser Zone machte St. Pauli einen guten Job und ließ die Blau-Weißen, die immer wieder von hinten geduldig aufbauen, nicht zur ENtfaltung kommen und presste den Gegner energisch im Spielaufbau. Magdeburg, das vor dem Seitenwechsel auf 53% Ballbesitz kam und 50 Sprints weniger hinlegte, gelang ab und an auch in das letzte Drittel. Dennoch gab die Titz-Elf in der ersten Halbzeit aber keinen einzigen Schuss ab.

Nach einer halben Stunde sendete St. Pauli mal wieder ein Lebenszeichen: Saad zog ab, der Ball wurde abgefälscht - Reimann packte zu (31.). Unmittelbar danach kamen die Gastgeber erneut gefährlich vor das Tor. Innenverteidiger Cristiano Piccini spitzelte den Ball nach einer Flanke von Olapado Afolayan vor den im Zentrum wartenden Albers und und Saad noch rechtzeitig weg. Mehr passierte vor dem Pausenpfiff nicht mehr - torlos ging es in die Kabinen.

Einer gegen alle: St. Pauli gegen FCM-Keeper Dominik Reimann

Mit Wiederanpfiff wechselte Titz einmal. Für den blassen Ito kam Luc Castaignos in die Partie. Der Niederlände rückte in die Sturmspitze, Schuler wechselte vom zentralen Angriff auf die rechte Seite.

Trotz zweier gelernten Stürmer auf dem Platz hatte St. Pauli die Chancen: nach einem Einwurf kam Albers auf den Ball und schoss Reimann aus Kurzdistanz an (52.). Jackson Irvine (54. und 56.) hatte zweimal mit einem Kopfball wenig Glück. Ebenso wenig wie Schuler auf der Gegenseite. Magdeburg schaltete gut um, doch der Angreifer setzte den Ball in Bedrängnis nicht aufs Tor (55.)

Näher an der Führung blieb weiterhin St. Pauli. Reimann, mit Abstand bester Magdeburger, entschärfte einen Schuss von Irvine (61.) und hielt einen Schuss von Albers fest (65.). Nur eine Minute zuvor hatte der Offensivmann Pech, als er nur den Pfosten traf (64.). Doch dann meldete sich plötzlich Magdeburg per Doppelchance: Castaignos vergab nach einem langen Ball und prüfte St.-Pauli-Keeper Nikola Vasilj - den Nachschuss setzte Schuler rechts daneben (71.).

FCM bleibt nach Remis auf St. Pauli ungeschlagen

Die Hausherren ließen sich davon nicht verunsichern und machten munter weiter. Sie beschäftigten nicht nur Reimann zum wiederholten Male (77.), sondern eroberten nach dem Seitenwechsel die Bälle noch früher zurück. In Halbzeit eins benötigten sie dafür im Schnitt 16,7 Sekunden, in Hälfte zwei waren es nur neun Sekunden.

Die Hamburger drängten weiter auf das Tor, konnten Reimann aber einfach nicht bezwingen. Es blieb beim 0:0, wodurch beide Mannschaften weiter ungeschlagen bleiben. Magdeburg hat nach vier Spieltagen acht Zähler auf dem Konto und ist Tabellenvierter.