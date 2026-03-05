Der 1. FC Magdeburg tritt am Freitag als Außenseiter bei der SV Elversberg an. Auch ohne zwei gesperrte Defensivakteure soll Stabilität der Schlüssel sein.

FCM-Coach Sander benennt die Fehler klar und stellt eine Forderung an sein Team

Baris Atik ist mit dem 1. FC Magdeburg zum Punkten verdammt - am besten schon im Spiel bei der SV Elversberg am Freitagabend.

Magdeburg - Im Vorjahr waren sie noch Rivalen im Aufstiegsrennen, inzwischen trennen die SV Elversberg und den 1. FC Magdeburg stolze 22 Punkte. Wenn beide Teams am Freitagabend (18.30 Uhr, live bei Sky) den 25. Spieltag der 2. Bundesliga eröffnen, prallen Welten aufeinander. Der FCM bekleidet dabei die krasse Außenseiterrolle – und das auch noch ersatzgeschwächt.