Auch künftig will Tatsuya Ito für Blau-Weiß dribbeln.

Magdeburg - Nach der Verlängerung von Vize-Kapitän Baris Atik gibt es beim 1. FC Magdeburg personell die nächste gute Neuigkeit: Offensivspieler Tatsuya Ito möchte bleiben. Dies hat der 25-Jährige vor der Partie gegen Hansa Rostock am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) verdeutlicht. „Ich würde mich freuen, nächstes Jahr für den FCM in der zweiten Liga zu spielen“, betonte der Japaner. In dem Zusammenhang hob er begeistert hervor, bei den Elbestädtern für einen Verein mit besonderen Fans zu spielen.