Trainingsauftakt und Neuzugang beim FCM

Der 1. FC Magdeburg ist in die Vorbereitung auf die Zweitliga-Saison gestartet. Zugleich kam per Instagram die Nachricht von einem weiteren Neuzugang für die Blau-Weißen.

Erste Anweisungen in der neuen Saison: Cheftrainer Christian Titz begrüßte am Sonnabend 22 Spieler und drei Torhüter zur ersten Einheit.

Magdeburg - Gemeinhin ist ein Trainer das schwächste Glied in einer Mannschaft, wenn es um Misserfolge geht. Dann wird der Coach in der Regel das Opfer der Kritik und muss seinen Platz räumen. Diese Schnelllebigkeit im Fußball kennt auch Christian Titz, der Trainer des Zweitliga-Aufsteigers 1. FC Magdeburg. Aber man darf nach dem Empfang durch zirka 400 Fans am Samstagmittag auf Platz zwei der MDCC-Arena konstatieren: In Magdeburg ist Christian Titz kein Mann für die Schnelllebigkeit, vielmehr für die Ewigkeit.