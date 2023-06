Magdeburg - Kai Brünker wird sich künftig für den 1. FC Saarbrücken in die Zweikämpfe schmeißen. Der Drittligist gab am Montag die Verpflichtung bekannt. In den vergangenen drei Jahren hatte der Stürmer das Trikot des 1. FC Magdeburg getragen und dabei in 84 Spielen 14 Treffer erzielt. Mit seinem Einsatzwillen und seiner großen Identifikation zum Club war der 29-Jährige in der Elbestadt Fanliebling gewesen.

Im Sommer trennten sich dann die Wege, weil es für ihn beim Zweitligisten künftig sehr schwer geworden wäre mit Spielpraxis. Saarbrückens Sportdirektor Jürgen Luginger betont nun: „Er hat in Magdeburg seine Qualitäten vor allem in der Aufstiegssaison unter Beweis gestellt. Wir freuen uns sehr, dass wir Kai davon überzeugen konnten, ins Saarland zu wechseln.“

An seiner neuen Wirkungsstätte wird der Angreifer nur noch rund 200 Autokilometer von seiner Heimatstadt Villingen-Schwenningen entfernt sein. Somit ist er näher bei seiner Familie als während seiner Zeit in Magdeburg. Anfang des Jahres war Brünker vom Tod seines Vaters Dirk erschüttert worden, der seit Ende Dezember vermisst und dann Mitte März in einem Fluss gefunden wurde.