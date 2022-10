Überraschender Auswärtssieg: Weil beim FCM vieles anders war als sonst

Der 1. FC Magdeburg griff gegen den Hamburger SV in die Trickkiste und erntete dafür den Lohn. Solche Momente will Mittelfeldspieler Andreas Müller künftig noch häufiger erleben.

Magdeburg - Andreas Müller hatte vor dem 3:2-Sieg des 1. FC Magdeburg beim Hamburger SV schon ein gutes Gefühl. Das münzte er in Motivation und positive Körpersprache um. Besonders in dem Moment, als er einen Schuss der Hamburger rechtzeitig blockte und daraufhin laut jubelnd aufschrie. „Es war in der Situation gut und dann darf man sich auch abfeiern“, sagte der 22-Jährige, der mit seiner Aktion verdeutlichen wollte: Der FCM ist im Zweitliga-Duell von der ersten Minute an auf dem Platz. „Das kann man so deuten.“