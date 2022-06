Verfolger VfL Osnabrück und Eintracht Braunschweig verkürzen auf den FCM

Magdeburg - Zum Zuschauen gezwungen waren die Fußballer des 1. FC Magdeburg am zurückliegenden Wochenende in der 3. Liga – und sie mussten mit ansehen, wie ihr Vorsprung an der Tabellenspitze schmolz. Drei Punkte liegen die Elbestädter noch vor dem VfL Osnabrück. Am Sonntag war es zwischenzeitlich gar nur noch ein Zähler, als Lukas Kunze die Lila-Weißen in Mannheim in Front gebracht hatte. Am Ende aber musste sich der VfL nach zweimaligem Rückstand mit einem 3:3-Unentschieden beim SV Waldhof begnügen. „Ich bin mit der Leistung zufrieden. Ich muss aber dennoch sagen, dass es möglich gewesen wäre, hier auch mehr mitzunehmen. Aber das gilt für beide Mannschaften“, sagte Osnabrücks Trainer Daniel Scherning bei „MagentaSport“.