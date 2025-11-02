Der 1. FC Magdeburg hat das Kellerduell beim VfL Bochum verloren. Wichtiges nimmt der Verein aber dennoch mit auf die Heimfahrt, denn Sportchef Schork hat die Trainerfrage geklärt.

FCM erlebt ersten Rückschlag unter Sander und Ibold

Eine der Schlüsselszenen für den 1. FC Magdeburg beim VfL Bochum: Falko Michel setzt einen Strafstoß an die Querlatte.

Bochum - Der 1. FC Magdeburg hat das Kellerduell beim VfL Bochum genutzt. Nicht sportlich, denn vor 26.000 Zuschauern im ausverkauften Ruhrstadion unterlag Blau-Weiß am Sonntag nach einem packenden Spiel mit zahlreichen Chancen auf beiden Seiten nicht unverdient mit 0:2 (0:1).