Der Bann beim 1. FC Magdeburg ist in Kiel gebrochen: Die Blau-Weißen freuen sich über den ersten Sieg seit einigen Wochen, der den Einzug in die dritte Runde des DFB-Pokals bedeutet.

Kiel - Der 1. FC Magdeburg hat das ersehnte Erfolgserlebnis bejubelt. Nach sechs Pflichtspielen ohne Sieg gewannen die Elbestädter am Mittwochabend im DFB-Pokal nach Elfmeterschießen (3:3, 2:2, 2:0) bei Zweitliga-Konkurrent Holstein Kiel. Damit steht der Club erstmals seit 23 Jahren im Achtelfinale. Das Team von Coach Christian Titz gab eine komfortabel scheinende Führung aus der Hand, führte erneut und gewann im Elfmeterschießen.

Krempicki fällt positiv auf

Bereits in der dritten Minute erzielte die Titz-Elf das 1:0: Nach einer tollen Kombination leitete Connor Krempicki am langen Pfosten auf den rechten Außenverteidiger Herbert Bockhorn weiter, der aus kurzer Distanz einschob. Die Gastgeber schockte dieser frühe Rückstand nicht. Jedenfalls kreierten sie bald Torgefahr.

Es entwickelte sich eine flotte und wechselhafte Partie. In der Krempicki in Minute elf auf 2:0 erhöhte: Der 29-Jährige erlief auf einen missratenen Pass von Kiel-Verteidiger Colin Noah Kleine-Bekel und verwandelte in die linke Ecke. Daraufhin ließen die Blau-Weißen das Leder gefällig laufen und entwickelten ein Übergewicht.

Nach einer Balleroberung von FCM-Schienenspieler Leon Bell Bell, der aus spitzem Winkel, das dritte Tor verpasste (25.), machte sich auf Seiten der Heimfans endgültig schlechte Stimmung breit. Es schallte: „Wir wollen euch kämpfen sehen.“ In der Folgen sah sich der FCM mehr Druck ausgesetzt.

Für Magdeburg verpasste Krempicki das 3:0 mit einem Knaller an den rechten Pfosten aus einiger Distanz knapp (36.). Ende des ersten Durchgangs geschah recht wenig, bevor es nach der insgesamt ereignisreichen Halbzeit verdient 2:0 in die Kabinen ging.

Mit Beginn der zweiten Hälfe wechselten die mit Pfiffen in die Pause verabschiedeten Kieler doppelt. Und die personell veränderten Norddeutschen präsentierten sich ein bisschen besser als in vielen Phasen vor dem Seitenwechsel. Dominant agierte Holstein jedoch nicht. Vielmehr begegneten sich die Teams auf Augenhöhe. Der FCM kam zu Entlastung und versuchte, die Entscheidung herbeizuführen.

Stattdessen fiel aber das Anschlusstor: Nach einer Flanke köpfte FCM-Verteidiger Daniel Heber unglücklich ins eigene Gehäuse (60.). Christian Titz wechselte Innenverteidiger Andi Hoti für den so starken Krempicki ein, Daniel Elfadli rückte ins Mittelfeld vor. Zudem ersetzte Tatsuya Ito im Angriff Jason Ceka (jeweils 64.).

Nur vier Minuten nach dieser Doppelwechsel glich Kiel aus. Wieder durch ein Eigentor: Abwehrspieler Piccini fälschte eine Hereingabe maßgeblich ab – ganz bitter. Die Gastgeber hatten das Momentum auf ihrer Seite und verzeichneten in dieser Phase ein Chancenplus. Dann gestalteten es die Magdeburger wieder offener. Doch ein Treffer gelang vor der Verlängerung eben keinem Team mehr.

Diese begann optimal für den FCM: Der eingewechselte Außenstürmer Xavier Amaechi zog in den Strafraum und setzte den Ball wunderbar zum 3:2 in die lange linke Ecke (93.). In der Folge verpassten die Elbestädter die mögliche Entscheidung. Lange hielten die Blau-Weißen die Führung – auch weil Keeper Dominik Reimann hervorragend hielt. Doch mit der letzten Aktion glichen die Hausherren erneut aus. Benedikt Oscar Pichler verpasste den Elbestädtern mit der letzten Aktion die maximal kalte Dusche (120.+2). Die Entscheidung in dieser verrückten Partie fiel also im Elfmeterschießen – und da hatten die Magdeburger das bessere Ende auf ihrer Seite.