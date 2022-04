Warum Andreas Müller der Schlüsselspieler des 1. FC Magdeburg ist

Obwohl nur selten über ihn geredet wird, ist Andreas Müller einer der maßgeblichen Schlüsselspieler bei Drittliga-Tabellenführer 1. FC Magdeburg. Seine herausragenden Leistungen in der ersten Saisonhälfte lassen sich auch statistisch und datenbasiert belegen.

Magdeburg - Spricht man über die Schlüsselspieler des 1. FC Magdeburg in dieser Saison, so fällt neben Baris Atik, Alexander Bittroff und Luca Schuler zwangsläufig auch der Name Andreas Müller. Erst im Sommer 2020 nach Magdeburg gewechselt, belegt Müller, trotz seiner erst 21 Jahre, aktuell Platz drei der aktiven Spieler unter Vertrag mit den meisten Pflichtspieleinsätzen für den FCM - lediglich Tobias Müller und Raphael Obermair standen öfter auf dem Feld.