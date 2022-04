Warum das Spiel in Freiburg für Florian Kath vom 1. FC Magdeburg ein besonderes Wiedersehen ist

Für Florian Kath startet die zweite Saisonhälfte des 1. FC Magdeburg mit einem besonderen Auswärtsspiel. Es geht nach Freiburg, wo er seinen Durchbruch schaffte, in der Bundesliga spielte und sich in dieser sogar für die Ewigkeit als Torschütze eintrug.

Magdeburg - Wenn Florian Kath international unterwegs ist, reist ein Stück Heimat immer mit. So wie zuletzt zum Türkei-Trainingslager in Side, als der Drittliga-Profi des 1. FC Magdeburg sein eigenes Brot dabei hatte. Für den 27-Jährigen ist das längst Normalität: Er hat eine Unverträglichkeit gegen Gluten, dem sogenannten Klebereiweiß in den gängigen Getreidearten, und setzt darum auf bekannte Lebensmittel. Alles andere als normal wird für Kath allerdings der Auftakt zur zweiten Saisonhälfte in der 3. Liga: Am Sonnabend um 14 Uhr trifft er zum ersten Mal als Profi auf seinen Ausbildungsverein, den SC Freiburg. Die Rückkehr in den Breisgau wird „wahnsinnig schön“, erwartet Kath.