Warum der FCM trotz des Sieges in Würzburg unzufrieden ist

Magdeburg - FCM-Stürmer Baris Atik hätte am Sonnabend eigentlich allen Grund zur Freude gehabt. Zwei Tore und eine Vorlage gegen die Würzburger Kickers lassen seine Scorer-Punkte in der 3. Liga auf 31 ansteigen. Mit 17 Treffern ist er zudem der Top-Torjäger schlechthin. Zufrieden? „Nein, auf gar keinen Fall“, sagte Atik und blickte mit ernster Miene in die Kamera. „Die drei Punkte nehmen wir zwar mit, haben offensiv auch vier Tore gemacht, aber defensiv eben zwei gekriegt. Also ich bin nicht zufrieden mit dem Spiel“, so Atik weiter bei FCM-TV.