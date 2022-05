Warum Tatsuya Ito das Vertrauen beim 1. FC Magdeburg spürt

Fußball Offensivspieler kommt beim 1. FC Magdeburg immer mehr an und fordert sich selbst heraus

Magdeburg - Tatsuya Ito setzte sich nach Abpfiff erst mal auf den Boden. Dort nutzte er die Zeit, um kurz Luft zu holen. Schließlich hatte sich der Offensivmann des 1. FC Magdeburg mit seinen Dribblings beim 2:2 in Kaiserslautern total verausgabt. Nachdem der Japaner durchgeatmet hatte, stand er auf und feierte mit seinen Teamkollegen und den mitgereisten FCM-Fans den Punkt in der 3. Liga. Dort kommt der 24-Jährige immer besser an.