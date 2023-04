Vor der Partie gegen Sandhausen am Sonnabend bestehen beim 1. FC Magdeburg mit Blick auf die Abwehr einige Unklarheiten. Welche Verteidiger mit an Bord sind, wird sich kurzfristig entscheiden. Indes sprach Trainer Christian Titz über seine Planungen.

In Regensburg durfte Maximilian Ullmann mal wieder von Beginn an auflaufen. Gegen Sandhausen könnte der Österreicher allerdings fehlen.

Magdeburg - Das gab es in dieser Serie beim 1. FC Magdeburg noch nicht häufig: Womöglich wird FCM-Trainer Christian Titz seine Abwehr am Sonnabend gegen den SV Sandhausen (13 Uhr/Sky) gleich auf drei Positionen umbauen. Erst bei drei Partien in dieser Zweitliga-Saison nahm er so viele Veränderungen in der Verteidigung vor. Mehr als drei Wechsel waren es bislang nicht.