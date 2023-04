Was FCM-Coach Titz in Regensburg sehen möchte

In der Hinrunde setzten sich Herbert Bockhorn (r.), Tatsuya Ito (l.) und Co. gegen Regensburg um Nicklas Shipnoski mit 1:0 durch. Dem aktuell verletzten Luca Schuler gelang das Tor des Tages.

Magdeburg - Am vergangenen Wochenende machten die Spieler des 1. FC Magdeburg ihrem Trainer Christian Titz ein Geschenk. Der Coach des Clubs hatte sich von ihnen zu seinem 52. Geburtstag einen druckvollen Auftritt in der Zweitliga-Partie gegen Hansa Rostock gewünscht. Und tatsächlich erwies sich dieses druckvolle Agieren als ein Schlüssel zum überzeugenden 3:0 gegen die gleichwohl schwache Kogge. Da stellt sich die Frage: Was möchte Titz von seiner Elf am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei Jahn Regensburg unbedingt sehen?