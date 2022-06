Weihnachtsurlaub und Trainingslager: So plant der 1. FC Magdeburg den Winter

Zwei Partien stehen für den 1. FC Magdeburg in der 3. Liga im Jahr 2021 noch auf dem Plan, dann verabschiedet Cheftrainer Christian Titz seine Mannschaft in den Weihnachtsurlaub. Für diesen setzt der FCM-Coach auf Trainings- statt auf Essenspläne.

Nach der überaus kurzen Winterpause fliegt Christian Titz am 2. Januar mit dem 1. FC Magdeburg ins Trainingslager in die Türkei.

Magdeburg - 14 Siege, ein Unentschieden, vier Niederlagen – so lautete die Bilanz des 1. FC Magdeburg nach der Hinrunde seiner Drittliga-Meistersaison 2017/18. Dieselbe Ausbeute könnten die Blau-Weißen auch nach dem Nachholspiel am Mittwochabend beim FSV Zwickau aufweisen, sofern sie das Gastspiel in Westsachsen gewinnen.