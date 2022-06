Wenn Luca Schuler trifft, gewinnt der 1. FC Magdeburg

Mit bisher zehn Torbeteiligungen nimmt Angreifer Luca Schuler eine wichtige Rolle in der Offensive des 1. FC Magdeburg ein. Wie wichtig, das zeigt eine Statistik: In jedem Spiel, in dem Schuler traf, siegten die Blau-Weißen.

Magdeburg - Wenn Luca Schuler für den 1. FC Magdeburg trifft, dürfen sich die Anhänger schon freuen. An zehn der 35 Saisontreffer des Drittliga-Herbstmeisters war der Angreifer direkt beteiligt, erzielte sieben Tore selbst und bereitete weitere drei vor. Und in all jenen Spielen, in denen der 22-Jährige traf, gingen die Elbestädter schlussendlich als Sieger vom Platz. So auch jüngst beim 5:2-Erfolg bei 1860 München, als Schuler aus wenigen Metern zum 4:0 vollstreckte. Wobei jener Abstauber gewiss eine seiner leichteren Aufgaben gewesen ist. „Manchmal hat man das Glück, in so einer Phase einfach richtig zu stehen“, sagt Schuler. „Vielleicht ist das der Instinkt eines Stürmers.“