Magdeburg - Wenn Christian Titz einmal laut „Hey!“ schreit, weiß jeder am Platz: Dem Coach des 1. FC Magdeburg gefällt nicht, was er sieht. So auch während der Einheit am Donnerstag. Diese unterbrach der 52-Jährige und teilte seinem Team auf Deutsch und Englisch mit, dass ihm die Passschärfe fehlte. Doch dies ist nicht das Einzige, was Titz auf dem Rasen vermisst hat.