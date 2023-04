In seinem zweiten Einsatz in der Rückrunde hat Alexander Bittroff eine ungewöhnliche Rolle beim FCM eingenommen. Cheftrainer Christian Titz bot den Routinier im Mittelfeld auf.

Wie Bittroff dem FCM in neuer Rolle half

In den letzten dreißig Minuten der Partie in Braunschweig stand Alexander Bittroff für den 1. FC Magdeburg auf dem Platz. Nach dem 2:1-Sieg genoss er sichtlich das Feiern mit den Fans.

Magdeburg - Alexander Bittroff lief beim jüngsten Zweitliga-Sieg in Braunschweig (2:1) auf einer ungewohnten Position für den 1. FC Magdeburg auf. In der 61. Minute kam er für den ausgelaugten Moritz-Broni Kwarteng und ersetzte den Torschützen zur Führung der Blau-Weißen im zentralen Mittelfeld. Denn Cheftrainer Christian Titz stand kein gelernter Akteur für diese Position mehr zur Verfügung. So musste sie der Innenverteidiger Bittroff übernehmen.