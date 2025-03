Im Unterhaus beginnt am Wochenende die entscheidende Phase im Aufstiegsrennen. Es gibt einen klaren Favoriten und zahlreiche Herausforderer. Das sind ihre Chancen:

Wie dem FCM der Sprung in die Bundesliga tatsächlich gelingen kann

FCM-Coach Christian Titz gibt an der Linie alles, um das Maximum herauszuholen.

Magdeburg. - Mit der aktuellen Länderspielpause holt die zweite Liga ein letztes Mal Luft, ehe in den kommenden acht Wochen die Entscheidungen über Auf- und Abstieg fallen. Im Rennen um den Schritt in die Bundesliga sind aktuell neben dem 1. FC Magdeburg noch acht weitere Teams vertreten. Die Volksstimme wagt einen kleinen Aufstiegscheck, bevor am kommenden Wochenende die heiße Phase der Saison beginnt.