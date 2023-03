Zehn Spieltage bis zum Saisonende sind es in der 2. Bundesliga, 30 Punkte werden noch vergeben. Trotzdem wird die Situation im Tabellenkeller für manche Teams immer heikler. Andere sind hingegen optimistisch.

Magdeburg - Eintracht Braunschweigs Sportchef Peter Vollmann sorgte gestern für Aufsehen. Mit Blick auf erst einen Sieg in der 2. Bundesliga seines Teams im neuen Jahr betonte er: „Die Bilanz ist alarmierend und entspricht der eines Absteigers.“ Am Sonntag empfängt der Tabellenvorletzte Hannover 96 zum Derby (13.30 Uhr/Sky). Den niedersächsischen Landeshauptstädtern gelang in der Rückserie bisher kein einziger Erfolg, mit 31 Punkten haben sie aber zumindest noch einen komfortablen Vorsprung auf den Relegationsplatz. Die Volksstimme verschafft einen Überblick über die Lage der Konkurrenten des 1. FC Magdeburg im Abstiegskampf.