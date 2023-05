Nach dem Saisonende rückt Sportgeschäftsführer Otmar Schork die Weiterentwicklung des 1. FC Magdeburg in den Mittelpunkt. Und er ist optimistisch, dass diese gelingt.

Wie Geschäftsführer Schork den FCM weiterentwickeln will

Magdeburg - Otmar Schork (65) lächelt, als er nach dem Ziel des 1. FC Magdeburg für die kommende Zweitliga-Saison gefragt wird. Und dann entgegnet der Sportgeschäftsführer den anwesenden Journalisten humorvoll: „Was wollen Sie hören?“ Ernster ergänzt er: „Machen Sie sich mal Gedanken, was Sie an meiner Stelle sagen würden.“ Dass der Sportchef so reagiert, fußt auf einer Äußerung von ihm im vergangenen Sommer.