Wie Magdeburgs Geschäftsführer Otmar Schork auf die Transferphase blickt

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg steht auf einem Abstiegsplatz. Nach sieben Spieltagen in Liga zwei. Dabei hatte sich FCM-Sportgeschäftsführer Otmar Schork im Juni, zu Beginn der Vorbereitung also, eine sorgenfreie Serie erhofft. Treibt der Start mit fünf Niederlagen, einem Sieg und einem Remis dem 65-Jährigen also die Sorgenfalten auf die Stirn? Angesichts der Bilanz? Angesichts der bislang zu vielen Fehler vor allem in der Defensive?