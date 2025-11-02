weather starkbewoelkt
  4. FCM-Ikone Seguin: Uwe Rösler darf immer siegen – aber nicht gegen uns

Bei der Volksstimme-Dreierkette schauen drei Legenden des 1. FC Magdeburg wöchentlich auf die aktuelle Lage. Vor dem wichtigen Spiel in Bochum geht Wolfgang Seguin auf die Trainer der beiden Teams ein.

02.11.2025, 06:00
Volksstimme-Kolumnist Wolfgang "Paule" Seguin und Bochum-Coach Uwe Rösler kennen sich gut.
Magdeburg - "Neue Besen kehren gut. Das trifft auf Magdeburgs Interimstrainer Petrik Sander voll zu. Wobei, von mir aus könnte man beim Trainerduo Sander/Pascal Ibold das Wort „Interims“ streichen. Denn sie könnten die Lösung für die Zukunft sein. 