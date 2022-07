In einer Fragerunde vom FCM, zeigt Neuzugang Malcolm Cacutalua, dass er voll und ganz zum Club gehört. Und gewährt einen kleinen Blick in sein Leben.

Magdeburg – Malcolm Cacutalua absolvierte am Sonnabend sein erstes Zweitliga-Spiel für den 1. FC Magdeburg. Er wurde zu Beginn der Saison vom Zweitligaabsteiger Erzgebirge Aue verpflichtet, um Körperlichkeit und Erfahrung mitzubringen. Seinen ehemaligen Verein kehrt er nun auch ganz offiziell den Rücken.

In einem (durchaus augenzwinkernden) Video, dass der FCM am Montag veröffentlicht, wird dem Innenverteidiger die Frage gestellt: „Glück auf“ oder „Einmal Immer“.

Seine Antwort voller Überzeugung: Einmal-Immer.

Der alte Bergmannsgruß 'Glück auf' ist nämlich nicht nur ein Ausruf, sondern auch ein Leitspruch seines Ex-Vereins, dem Erzgebirge Aue - für den er immerhin ganze vier Jahre gespielt hat.

FCM: Cacutalua liebt Rap und das Spiel mit dem Ball

Außerdem lässt der 27-Jährige in sein Leben blicken. So erzählt er in der Schnellfragerunde, dass er viel zu oft mit dem Auto fährt und seine Lieblingsmusik Rap-Musik ist.

Obwohl er bei Instagram unterwegs ist (2500 Abonnenten), findet er, dass er nicht der begabteste Poster sei. Doch wenn er mal was ins Internet stellt, dann lieber ein Foto statt eines Videos.

Und vor allem mag er das Standardtraining lieber, als eine Laufeinheit. Denn: „Da ist wenigstens ein bisschen ein Ball dabei.“

Mit dem Ball auf dem Rasen könnte Cacutalua, der beim FCM seit Beginn an beim Club vorangehen will, bereits beim Spiel gegen den KSC unterwegs sein. Diesmal vielleicht länger als nur ein paar Minuten.