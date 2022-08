Magdeburg - Das wird am Sonntag ein schweres Stück Arbeit – weiß auch FCM-Cheftrainer Christian Titz. Der FCM muss gegen St. Pauli ran, eine „spielstarke Mannschaft, die facettenreich ist und eine hohe Qualität hat", so der FCM-Cheftrainer.

Titz hob bei der Pressekonferenz am Freitagmittag vor allem die physische Stärke des Gegners hervor. Jedoch, unterstreicht er, wolle man hinfahren um zu Punkten, Stress ausüben beim Gegner.

Insgesamt sei man im Hinblick der vergangenen Ligaspielen zu schludrig bei den Gegentoren gewesen, sagt Titz. Auch zu wenig Abschlüsse habe man gehabt. Aber, man sei grundsätzlich gut reingekommen in die Zweitliga-Saison.

FCM: Bittroff und Cacutalua als neues Defensiv-Duo?

Malcolm Cacutalua und Alexander Bittroff konnten beide mittrainieren, seien laut Titz eine Option. Er hebt Bittroff heraus: „Brauchen wir nicht diskutieren, Alex ist ein wichtiger Spieler, allein mit seiner Art wie er die Mannschaft coacht und wie er die Spieleröffnung macht“, bringe er eine andere Facette hinein.

Beide sollen Körperlichkeit in der Defensive hereinbringen. Auch ein Silas Gnaka, so Titz, könnte in der Innenverteidigung spielen.

Leon Schmökel, Lukas Sliskovic, Florian Kath, Maximilian Franzke und auch Luca Schuler, der zuletzt das erste Mal wieder mit der Mannschaft am Training teilnahm, fallen für das kommende Spiel gegen den FC. St. Pauli aus. Ebenso verletzt ist Jamie Lawrence, der rotgesperrt ohnehin in Hamburg fehlen würde.

FCM: Kader im Sturm dünn durch Ausfälle

Der Einsatz von Stürmer Kai Brünker sei nicht auszuschließen. Man müsse laut dem Cheftrainer aber sehen, dass es Zeit benötigt, bis er wieder in den Rhythmus reinkommt. Der FCM-Sturmtank Brünker war lange verletzt.

Baris Atik fällt zudem vorerst aus. Wie lange? Ungewiss. Der Top-Scorer der vergangenen 3. Liga-Saison befindet sich laut Titz im Reha-Prozess. Atik laboriert bereits seit einigen Wochen an einer Bänderzerrung. Die ersten Schritte seien jedoch positiv.

Auch Moritz-Broni Kwarteng könnte gegen St. Pauli ausfallen, der mit Magen-Darm-Problemen zu kämpfen hat.

Zu dem Gerücht, dass ein neuer und erfahrener Spieler aus der italienischen Top-Liga bald das Trikot von Blau-Weiß überstreife, wollte Titz sich nicht äußern.

Das Spiel auf St. Pauli ist ausverkauft, rund 28.000 Zuschauer werden das Millerntor-Stadion einheizen, 2.600 davon sind FCM-Anhänger.