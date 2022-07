10. Etappe: Geschke kämpft in den Alpen um sein Bergtrikot

Morzine - Erstmals im Bergtrikot geht Simon Geschke auf der zehnten Etappe bei der 109. Tour de France an den Start. Und die Chancen stehen nicht schlecht, dass er sein neues Outfit auch noch einen weiteren Tag tragen darf.

Am Dienstag sind die Fahrer zwar über 148,1 Kilometer von Morzine Les Portes du Soleil nach Megève weiter in den Alpen unterwegs, die Anstiege sind aber nicht gar so schwer. Zwei Berge der vierten, einer der dritten und zum Schluss ein Anstieg der zweiten Kategorie warten auf die Fahrer. Womöglich eine gute Gelegenheit für eine Ausreißergruppe, denn für die Favoriten ist der letzte Anstieg nicht steil genug.