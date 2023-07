12. Etappe: Ausreißer in den Weinbergen

Roanne - Auf dem Weg in die Weinberge des Beaujoulais dürften kletterfeste Ausreißer die beste Chance auf einen Etappensieg bei der Tour de France haben. Das zwölfte Teilstück startet am Donnerstag in Roanne noch eher wellig, ehe es im zweiten Teil deutlich anspruchsvoller wird.

Zwei Anstiege der zweiten Kategorie sind auf den letzten 50 der insgesamt 168,8 Kilometer zu bewältigen. Auf dem Col de la Croix Rosier sind zudem Bonussekunden zu vergeben. Vor den fünf schweren Alpenetappen ist allerdings nicht davon auszugehen, dass Verfolger Tadej Pogacar sich die Zeitgutschrift auf seiner Jagd auf das Gelbe Trikot von Jonas Vingegaard sichern möchte.