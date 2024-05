Ein NHL-Superstar und ein starker Torhüter bringen ein ganzes Land in Jubelstimmung. Auch die Arena in Prag hat ihren Anteil am WM-Titel Tschechiens.

Eishockey-WM in Tschechien

Der WM-Titel der Tschechen sorgte für eine späte Party in Prag.

Prag - Eishockey-Superstar David Pastrnak war selbst verwundert über seinen Torjubel. „Ich hätte nie gedacht, dass es ein Tor geben wird, das mich auf die Knie zwingen wird“, sagte der Stürmer, der auf Knien über das Eis rutschte. Der Führungstreffer des Ausnahmespielers zehn Minuten vor dem Ende ebnete den Weg für Gastgeber Tschechien zum WM-Titel Nummer 13.

„Ich hatte mir gesagt, dass ich nie so feiern werde. Dann explodierte einfach etwas in mir. Es waren all diese Emotionen, die Fans, das ganze Land“, sagte der NHL-Profi der Boston Bruins nach dem 2:0-Finalsieg über die Schweiz.

50 Minuten benötigten die Tschechen für den ersten Treffer. Nach Pastrnaks 1:0 traf David Kämpf kurz vor der Schlusssirene zum 2:0-Endstand und brachte auch Tschechiens Eishockey-Idol Jaromir Jagr in Jubelstimmung. Der erste WM-Titel der Tschechen seit der WM 2010 in Deutschland sorgte für eine späte Party in Prag.

„Ich werde vielleicht zwei Bier trinken“, scherzte Tschechiens Abwehr-Ass Radko Gudas von den Anaheim Ducks aus der NHL. Womöglich werden es auch ein paar mehr, auch wenn der Verteidiger gestand: „Ich bin kaputt. Es war eine extrem lange Saison.“

Im Finale gegen die Schweiz hätten der überragende Torhüter Lukas Dostal und vor allem die über 17.000 Zuschauer in der Arena in Prag für den entscheidenden Schub gesorgt, sagte der 33-Jährige. „Sie waren unfassbar. Weltmeister zu werden vor diesen Fans ist unglaublich“, schwärmte Gudas.