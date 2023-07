London - Die erst 16 Jahre alte Russin Mirra Andrejewa hat in Wimbledon überraschend das Achtelfinale erreicht.

Die Qualifikantin setzte sich am Sonntag beim Rasen-Klassiker gegen ihre an Nummer 22 gesetzte Landsfrau Anastasia Potapowa mit 6:2, 7:5 durch und steht damit bei ihrer Premiere in London auf Anhieb in der Runde der letzten 16. Dort trifft sie an diesem Montag auf die Amerikanerin Madison Keys.

Zweites Grand-Slam-Turnier überhaupt

„Es fühlt sich unglaublich an“, sagte Andrejewa. Ihr erstes Grand-Slam-Turnier hatte sie vor einigen Wochen bei den French Open in Paris gespielt, wo sie gleich die dritte Runde erreicht hatte.

Gegen Potapowa spielte sie einen starken ersten Satz. Im zweiten Durchgang hatte Andrejewa dann aber einige Probleme und lag schnell mit 1:4 zurück. Doch mit großem Kampfeswillen fand sie in die Partie zurück und wehrte beim Stand von 4:5 sogar zwei Satzbälle ab. Nach 1:35 Stunden nutzte die Nummer 102 der Welt ihren ersten Matchball und musste sich danach erst einmal sammeln. „Auf dem Platz konnte ich keine Emotionen zeigen. Ich war nach jedem Ballwechsel aus der Puste“, sagte Andrejewa.