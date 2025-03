Indian Wells - Die erst 17 Jahre alte Tennisspielerin Mirra Andrejewa steht erneut in einem Masters-Finale und trifft in Indian Wells auf die an Nummer eins gesetzte Aryna Sabalenka. Einen Monat nach dem Sieg in Dubai bezwang der Teenager Iga Swiatek aus Polen im Halbfinale 7:6 (7:1), 1:6, 6:3. Sabalenka hatte sich zuvor 6:0, 6:1 gegen Madison Keys aus den USA durchgesetzt.

Für die Belarussin war es eine kleine Revanche für die Niederlage im Finale der Australian Open. „Ich bin nicht davon ausgegangen, dass es so schnell geht“, sagte die Nummer eins der Welt: „Ich habe diese Revanche dringend gebraucht.“

Im Endspiel des mit rund neun Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzturniers in der Wüste Kaliforniens ist die 26 Jahre alte Sabalenka nun Favoritin gegen Andrejewa. Die an Nummer neun gesetzte Athletin ist allerdings seit elf Partien ungeschlagen und die jüngste Finalistin in Indian Wells seit Kim Clijsters 2001, die damals ebenfalls 17 Jahre alt war und im Finale Serena Williams unterlag. Seit dem Sieg in Dubai ist Andrejewa bereits die jüngste Spielerin der WTA-Tour, die bei einem Turnier der 1000er-Kategorie gewonnen hat.

Sabalenka hat Andrejewa 2025 schon zwei Mal geschlagen

„Die Matches, die wir bislang gespielt haben, sind nicht wirklich in meine Richtung gegangen“, sagte Andrejewa über das bevorstehende Finale. Es ist bereits das dritte Duell mit Sabalenka in diesem Jahr, die beiden vorausgehenden gewann die Weltranglistenerste. Im Viertelfinale der French Open 2024 gewann allerdings Andrejewa in drei Sätzen.