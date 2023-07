Moirans-en-Montagne - Die Ausreißer dürften bei der 19. Etappe der Tour de France auf ihre Chance hoffen. Am Freitag geht es für die Radprofis im Jura-Gebirge auf die hügeligen 172,8 Kilometer zwischen Moirans-en-Montagne und Poligny.

Dem deutschen Bergspezialisten Georg Zimmermann liegen solche Strecken. Allerdings sind die Kraftreserven der Profis nach bald drei Wochen Tour fast aufgebraucht. Zum Ende des Teilstücks wartet eine lange Gerade auf die Fahrer.

Am Samstag steht noch eine anspruchsvolle Gebirgsetappe in den Vogesen an, einen Tag später endet die Frankreich-Rundfahrt in Paris.