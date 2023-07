33. Sieg in Serie: Djokovic in Wimbledon nicht zu stoppen

London - Novak Djokovic ist in Wimbledon einfach nicht zu schlagen. Der 36 Jahre alte Serbe gewann in London im Viertelfinale gegen den Russen Andrej Rubljow mit 4:6, 6:1, 6:4, 6:3 und feierte beim Rasen-Klassiker damit seinen 33. Sieg in Serie.

Djokovic ist damit nur noch zwei Erfolge von seinem 24. Grand-Slam-Triumph entfernt. Im Kampf um den Einzug ins Finale bekommt es Djokovic am Freitag mit dem Italiener Jannik Sinner zu tun. Der 21-Jährige setzte sich gegen den Russen Roman Safiullin mit 6:4, 3:6, 6:2, 6:2 durch und steht damit erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier im Halbfinale.