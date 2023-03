Orlando - Insgesamt 35 Punkte von Franz und Moritz Wagner haben den Orlando Magic nicht zu einem Sieg in der NBA gereicht. Das 124:129 gegen die Utah Jazz war die dritte Pleite in Serie in der besten Basketball-Liga der Welt. Das Team hat nur noch theoretische Chancen auf die Teilnahme am Play-In-Turnier für die Playoffs. Franz Wagner verbuchte 24 Punkte, sein älterer Bruder kam auf 11 Punkte und 6 Rebounds.

An der Spitze der Eastern Conference holten die Milwaukee Bucks ein 118:113 gegen die Brooklyn Nets. Die Bucks verzichten die zweite Begegnung in Folge auf den Griechen Giannis Antetokounmpo, der Probleme an der Hand hat. Bobby Portis war mit 28 Punkten bester Werfer des Abends.

Weiter ohne ihren suspendierten Star Ja Morant gewannen die Memphis Grizzlies unterdessen das Heimspiel gegen Titelverteidiger Golden State Warriors 131:110. Bester Werfer der Partie war Steph Curry mit 29 Zählern für Golden State. Morant soll noch mindestens drei weitere Partien fehlen, weil er in einem Nachtclub mit einer Waffe herumgefuchtelt und das Ganze dabei selbst live ins Internet gestreamt hatte.