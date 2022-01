45 Punkte: Wagner-Brüder führen Orlando zum Sieg

Charlotte - Die Wagner-Brüder haben die Orlando Magic in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA zum ersten Sieg nach zuvor zehn Niederlagen in Serie geführt.

Beim 116:109 am Freitagabend (Ortszeit) bei den zuletzt formstarken Charlotte Hornets kombinierten Moritz und Franz Wagner für 45 Punkte.

Dabei avancierte Moritz Wagner mit einem persönlichen Saisonbestwert von 26 Zählern von der Bank kommend zum Topscorer der Partie. Sein jüngerer Bruder Franz steuerte, wie gewohnt als Starter, 19 Punkte sowie sieben Assists, sechs Rebounds und zwei Blocks bei. Mit nun acht Saisonsiegen sind die Magic weiterhin das Team mit der schlechtesten Bilanz der Liga.

Kleber siegt mit Dallas

Die Dallas Mavericks mit Maximilian Kleber in der Startformation beendeten derweil die elf Spiele andauernde Siegesserie der Memphis Grizzlies. Während Luka Doncic beim 112:85-Auswärtserfolg mit einem sogenannten Triple Double (27 Punkte, 12 Rebounds, 10 Assists) glänzte, holte Kleber unter anderem sieben Rebounds in der Defensive, blieb mit drei Punkten offensiv aber unauffällig. Es war der siebte Sieg in den vergangenen acht Spielen für Dallas, das nach der Hälfte der regulären Saison auf Playoff-Kurs liegt.

Einen völlig gebrauchten Abend erwischte Dennis Schröder beim 99:111 seiner Boston Celtics bei den Philadelphia 76ers. Schröder traf keinen einzigen seiner sechs Würfe aus dem Feld und blieb bei einem verwandelten Freiwurf. Daniel Theis wirkte beim 114:126 seiner Houston Rockets bei den Sacramento Kings nur etwas mehr als sechs Minuten mit und blieb ohne Zähler.