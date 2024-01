2020 holte Mahomes mit den Chiefs seinen ersten Super Bowl durch einen Sieg gegen die 49ers. Am 11. Februar kommt es in Las Vegas zur Revanche - weil die Lions mit St. Brown den Sieg verspielen.

Santa Clara - Die San Francisco 49ers und die Kansas City Chiefs stehen im Super Bowl der National Football League. Gegen die Detroit Lions um den deutsch-amerikanischen Passempfänger Amon-Ra St. Brown drehten die 49ers einen 17-Punkte-Rückstand in der zweiten Halbzeit und gewannen 34:31. Die Chiefs hatten sich als Titelverteidiger zuvor mit 17:10 gegen die Baltimore Ravens durchgesetzt.

In Las Vegas kommt es am 11. Februar damit zu einer Neuauflage des Super Bowls von vor vier Jahren. In Miami hatten sich die Chiefs damals mit 31:20 durchgesetzt und den ersten Titel mit Quarterback Patrick Mahomes gewonnen. Die Chiefs waren seither noch zwei weitere Male im Super Bowl und holten den Titel vor einem Jahr in Phoenix erneut. Für die 49ers ist es die erste Teilnahme seit der Niederlage gegen Kansas City und die erste mit Brock Purdy als Quarterback.

Für die Lions um St. Brown endete eine starke Saison auf dramatische Art und Weise. In Kalifornien dominierten die Lions die erste Halbzeit, die Gastgeber wirkten ratlos. Im dritten Viertel verloren die Lions dann aber den Faden. Zwei Mal ließ Josh Reynolds gute Pässe fallen. Die wohl entscheidende Szene der Partie war ein langer Pass von 49ers-Quarterback Purdy unmittelbar vor dem zweiten Touchdown. Lions-Verteidiger Kindle Vildor hatte den Pass fast abgefangen, bekam ihn aber gegen den Helm. Von dort sprang er in die Luft und Brandon Aiyuk fing ihn nach 51 Yards kurz vor der Endzone.