Vorjahressieger Carlos Alcaraz ist noch nicht in Wimbledon-Form. In der Vorbereitung kassiert der Spanier eine Niederlage gegen einen formstarken Briten.

London - Eineinhalb Wochen vor Beginn des Tennis-Klassikers in Wimbledon ist Carlos Alcaraz noch auf der Suche nach seiner Rasenform. Beim ATP-Turnier im Londoner Queen's Club musste sich der French-Open-Champion dem Briten Jack Draper geschlagen geben und schied im Achtelfinale aus. Draper, der in der vergangenen Woche bereits die Boss Open in Stuttgart gewonnen hatte, setzte sich mit 7:6 (7:3), 6:3 durch.

Alcaraz hatte zuletzt bei den French Open im Endspiel in fünf Sätzen gegen Alexander Zverev gewonnen. Der Spanier geht in Wimbledon als Titelverteidiger an den Start. Das dritte Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison beginnt am 1. Juli.