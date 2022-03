Alba Berlin mit klarem Sieg gegen Piräus

Berlin - Alba Berlin hat in der Euroleague einen wichtigen Sieg errungen. Der Basketball-Bundesligist bezwang die favorisierten Gäste von Olympiakos Piräus mit 90:75 (37:30). Dank des Erfolges dürfen die Berliner weiter auf den Einzug ins Viertelfinale hoffen.

Die Albatrosse erwischten einen sehr guten Start und konnten sich zunächst auf fünf Punkte absetzen. Dann fanden die Gäste jedoch besser in die Partie und konnten bis zum Ende des ersten Viertels sogar in Führung gehen. Kurz vor der Pause spielten die Hausherren dann stärker und konnten dank einer starken Dreier-Quote mit 37:30 in die Kabine gehen.

Auch in der zweiten Hälfte bestimmten die Berliner das Spieltempo und hatten die sonst so starke Offensive der Griechen weiterhin sehr gut im Griff. Vorne trafen sie angeführt vom starken Maodo Lo, der mit 27 Punkte der beste Scorer der Partie war, und feierten einen unerwartet klaren Sieg.